Генпрокуратура впервые применила закон об оскорблении власти, который вступил в силу несколько дней назад

Об этом сообщает сайт TJournal со ссылкой на источник.

Накануне в нескольких СМИ Ярославля вышли новости о граффити на здании регионального МВД. Это было изображение с оскорбительной надписью в адрес президента Владимира Путина. По словам источника, Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора, чтобы ведомство добилось удаления новостей. Не менее пяти ярославских СМИ выполнили это требование.

По закону о наказании за оскорбление власти сначала Генпрокуратура должна обращаться в Роскомнадзор с просьбой удалить материал.