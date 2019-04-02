Фигурант дела о теракте в петербургском метро заявил, что до официального ареста его пытали в секретной тюрьме ФСБ

Об этом сообщает сайт «Медуза» со ссылкой на правозащитников. Согласно этим данным, Мухамудюсупа Эрматова несколько дней держали прикованным к батарее с мешком на голове и пытали электричеством. Следы побоев не были зафиксированы. Брат Этматова Ибрагим, также обвиняемый по делу о теракте, рассказал правозащитникам, что и его били и надевали мешок на голову. Всего по делу проходят 11 человек. Сегодня суд приступил к рассмотрению дела по существу. Подсудимые вину не признают.

Теракт произошел два года назад. Погибли 16 человек, включая смертника.