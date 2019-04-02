В военной академии в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство

Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС. Мощность взрыва составила около двухсот граммов в тротиловом эквиваленте. На городской станции «скорой помощи» подтвердили, что госпитализированы 4 человека. Это офицеры, курсантов в числе пострадавших нет. Взрыв в здании военной академии имени Можайского произошел сегодня днем. На место происшествия приезжал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов, он пробыл в академии около 15 минут и не стал общаться с журналистами.