В России впервые применили новый закон о неуважении к власти

Роскомнадзор потребовал от ряда ярославских изданий удалить новости про граффити с оскорблениями в адрес президента.

Неизвестные разрисовали здание местного главка МВД 31 марта: На колоннах написали: Путин, далее — нелестная характеристика в адрес главы из пяти букв. Снимком, появившимся в Facebook, ярославские интернет-СМИ проиллюстрировали свои новостные заметки. Полиция начала искать хулигана, блогера, опубликовавшего фотографию, вызвали на беседу к дознавателю, а надпись довольно скоро стерли коммунальщики.

Помочь забыть об этом происшествии решили и в Роскомнадзоре. Регулятор потребовал от местных изданий удалить соответствующие статьи с сайтов. Как передает Znak.com, электронное письмо получили в частности в редакции издания «Яркуб». Представитель регулятора пояснил, что делом занимается федеральное ведомство.

Редактор портала 76.ru Ольга Прохорова даже посетила ярославское управление Роскомнадзора. Сайту TJournal она сказала, что там работают адекватные люди, а давление идет свыше. Источник издания подтвердил, что Роскомнадзор ссылается именно на новый закон о неуважении к власти.

Закон о явном неуважении к власти предусматривает крупные штрафы до 200 тысяч рублей.