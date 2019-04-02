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15:32, 02 апреля 2019

В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов

Как сообщает TJournal, Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора добиться удаления из ярославских СМИ новости об оскорбительной надписи про президента Путина.



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