«Безоболочный предмет» взорвался в военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге, три человека получили травмы, — сообщает Министерство обороны. По данным военного ведомства, пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает. Источники «Фонтанки» в администрации академии утверждают, что разорвалась мина мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Курсанты не пострадали при взрыве в академии Можайского, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Все пострадавшие – офицеры. Все люди из здания эвакуированы. На месте происшествия побывали исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов и спикер заксобрания Вячеслав Макаров. Беглов уже уехал, от комментариев он отказался.

Как сообщает корреспондент Эха Москвы, на выходе с территории академии проверяют документы.

В академии имени Можайского мина взорвалась при переноске учебных зарядов, — сообщает издание 78.ru со ссылкой на экстренные службы. Мина была пиротехническая, а не боевая. Тем не менее, в результате взрыва частично обрушился лестничный пролет. Источники Интерфакса уточняют, что взрыв был в одном из помещений факультета, который готовит инженеров-механиков.