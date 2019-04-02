В Военно-космической академии имени А.Можайского в Петербурге произошел взрыв неустановленного безоболочного

предмета, три человека ранены, сообщили в Минобороны РФ.

«В результате взрыва три человека получили травмы. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, взрыв произошел около 13 часов 30 минут в одном из служебных помещений административного здания академии — сообщает Интерфакс.