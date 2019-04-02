Президент федерации лыжных гонок России собирается ограничить пользование соцсетями во время крупных турниров

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе собирается ограничить пользование соцсетями во время крупных турниров.

Вяльбе собирается позаимствовать опыт сборной Швеции, где такой запрет уже действует. По ее мнению, которое она высказала в интервью Риа-Новостям во время чемпионата мира в Зеефельде спортсмены чересчур много времен тратили на свои гаджеты, что вредило делу. «Есть дни, когда нужно сосредоточиться только на работе и отключится от всего – сказала она, а лыжники вместо этого размещали красивые фотографии и рекламу. Вяльбе уже не в первый раз возражает против публичности спортсменов. Перед чемпионатом мира между ней и известным комментатором Дмитрием Губерниевым разгорелся спор. Вяльбе не хотела, чтобы шоу с многочисленными интервью и подробностями внутренней жизни команды, которое Дмитрий устраивает во время биатлонных соревнований, переносилось и на лыжи. В итоге освещение чемпионата мира прошло так, как предполагал Губерениев.

На чемпионате мира в Зеефельде сборная России завоевала весемь медалей – пять серебряных и три бронзовых.