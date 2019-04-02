До четырех выросло число пострадавших при взрыве на территории Военно-космической академии в Санкт-Петербурге

До четырех выросло число пострадавших при взрыве на территории Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге.

Взрыв прогремел около 13:30 в административном помещении академии. Изначально сообщалось о трех пострадавших. По данным Фонтанки, из-за взрыва обрушился лестничный пролет. Люди оказались заблокированными в помещении.

Все травмированные – предположительно курсанты, сказал Интерфаксу источник в службе «Скорой помощи». Он уточнил, что взрыв произошел на втором этаже во время занятий в одном из учебных корпусов. Возможно, сдетонировал боеприпас.

По сведениям другого источника, взрыв произошел в одном из помещений 1-го факультета академии, который готовит инженеров-механиков. «Территорию академии покинули несколько машин скорой помощи. На место выехал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщила его пресс-служба. Корреспондент «Эха» в Петербурге рассказал, что территория академии оцеплена, прессу туда не пускают. Из здания выводят курсантов. Эвакуируют третий этаж, прибыли дополнительные силы разминирования. С территории выехала машина реанимацмм в сопровождении полиции, вероятно, увезли раненых. Официальных комментариев пока никто не дает.

В экстренные службы также поступил сигнал о «взрыве в одном из колледжей в городе Пушкин». Туда была направлена бригада медиков.

Однако позже в МЧС информацию о взрыве опровергли. Источник в службе «Скорой помощи» сообщил Интерфаксу, что лаборант уронила колбу с химическими реактивами и получила ожоги. Девушка госпитализирована. В самом НИИ сказали, что «банка в микроволновке взорвалась».

Военно-космическая академия им. Можайского — один из крупнейших военных вузов России. В академии готовят офицеров Воздушно-космических сил и других видов и родов ВС РФ, а также федеральных органов исполнительной власти.