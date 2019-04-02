Эдита Пьеха, Борис Фирсов и Александр Сокуров не смогут стать почетными гражданами Петербурга в 2019-ом году

Певица Эдита Пьеха, почетный ректор Европейского университета Борис Фирсов и режиссер Александр Сокуров не смогут стать почетными гражданами Петербурга в 2019-ом году. В документах, сданных общественными организациями в городской парламент, выявлены нарушения. В частности, сообщает «Фонтанка», в заксе не смогли установить, существует ли в Петербурге Союз концертных деятелей, выдвинувший кандидатуру Пьехи. Комиссия по культуре рекомендовала и вовсе отказаться от выбора почетных граждан в этом году.