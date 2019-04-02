Минздрав предложил ввести новые правила реабилитации детей и взрослых

При этом в проекте не предусматривается возможность восстановления для людей с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями.

Новые проекты Минздрава, посвященные реабилитации, были вынесены на общественное обсуждение в феврале и марте и вызвали серьезную критику. Как пишет интернет-издание «Медуза», в частности это касается разделения людей по «реабилитационному потенциалу». Например, если врачи решат, что человек никогда не сможет полностью восстановиться, то и реабилитация, по мнению Минздрава, ему не нужна. Такой подход может негативно сказаться, например, на детях с церебральным параличом и спинальной мышечной атрофией, а также взрослых с рассеянным и боковым амиотрофическим склерозом.

Кроме того, реабилитация будет проводиться курсами, а не постоянно. При этом опрошенные «Медузой» специалисты утверждают, что такой подход не будет работать для больных ДЦП и СМА, которым нужна реабилитация на регулярной основе.

Наконец, из нового проекта не стали убирать методы восстановления, не доказавшие свою эффективность, включая магнитотерапию и теплолечение.

Обсуждение нового проекта реабилитации взрослых уже завершено, детский будут обсуждать до 3 апреля.