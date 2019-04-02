В академии имени Можайского в Петербурге взорвался неустановленный безоболочный предмет
В академии имени Можайского в Петербурге взорвался неустановленный безоболочный предмет. Об этом сообщает РИА со ссылкой на Минобороны.
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В академии имени Можайского в Петербурге взорвался неустановленный безоболочный предмет. Об этом сообщает РИА со ссылкой на Минобороны.
Что хотела сказать Россия посылая посылая самолёты военного ведомства в Венесуэлу? Без сомнений – продемонстрировать серьёзность намерений сохранить президента Николаса Мадуро у власти. Типичное «своих не сдаём», и не важно сколько государств по известным причинам отказались признавать Мадуро легитимным президентом…