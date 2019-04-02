Член Совета по правам человека и бывший корреспондент Znak.com Екатерина Винокурова будет работать на телеканале RT – редактором отдела регионов. Сама Винокурова заявила РБК, что этот отдел не будет заниматься политической повесткой, в том числе из-за возможного конфликта интересов, связанного с ее работой в СПЧ. Винокурова также подчеркнула, что, несмотря на работу в государственном СМИ, остается при своих взглядах на российскую политику и власть.