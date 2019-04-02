Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, отставка не связана с недавнем ДТП на Можайском шоссе, где погибли женщина с ребенком. Проблемы в управлении были давно, еще до этой аварии, — добавил источник. Сам Коваленко сейчас в отпуске, указ об освобождения от должности главы ГИБДД по Москве подписывает президент России.