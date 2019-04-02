Z Архив новостей новости
5 4 6 466
14:30, 02 апреля 2019

Президент Путин отправил в отставку прокурора Карачаево-Черкесии Александра Терещенко

Президент Путин отправил в отставку прокурора Карачаево-Черкесии Александра Терещенко, — сообщает Генеральная прокуратура. Терещенко, по некоторым данным, сам подал заявление на прошлой неделе в связи с выходом на пенсию. По информации РБК, он был в близких отношениях с семьей Арашуковых. В конце января сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали по обвинению в участии в преступном сообществе, организации убийства и давлении на свидетеля. Его отца Рауля Арашукова обвиняют в мошенничестве и создании преступного сообщества, а также в хищении газа у Газпрома.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Интернет не может быть отключен именно потому, что интернет – это нечто неотключаемое

5 284 6 16732 29.03
#слушать 01:46:23 8читать ;смотреть $скачать 24.4 МБ
Kобщество, культура, литература, видео, передачи
Блоги

Карина Орлова журналист

Когда содержание не важно Если Барр считает, что неважно, что Трамп уволил и Коми, и Сэшнса потому, что они отказывались устранять легальные проблемы президента, то в США большие проблемы…

5 219 6 18953 26.03
Kобщество, трамп, сша, политика, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Бедная Украина… Миллионы граждан Украины, лишенные возможности проголосовать (прежде всего Юго-Восток и Россия) — это колоссальное поле для злоупотреблений со стороны властей…

5 194 6 17226 31.03
Kукраина, выборы, политика, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Не пора ли начать вторую волну деколонизации? Логичный ответ на призыв Вашингтона к России «убраться» откуда-либо – предложить показать хороший пример, как это делается…

5 65 6 5811 27.03
Kсша, рф, политика, венесуэла, мнения
Блоги

Массовый пикет против закрытия роддома в московском районе Зюзино Опрос на портале «Активный гражданин» показал, что на месте роддома № 10 местные жители хотят видеть поликлинику с женской консультацией и онкологическим стационаром…

5 64 6 5716 30.03
Kмедицина, общество, здоровье, акции, события
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Деоккупация Крыма и Востока Украины Сегодня, это самый важный вопрос для Украины после выборов. Как прекратить войну и освободить оккупированные территории. Решение не так уж и сложно….

5 144 6 13090 27.03
Kукраина, крым, рф, политика, мнения
Блоги

Сергей Шпилькин физик

Две большие разницы В Украине — вполне нормальное распределение по Гауссу. В России, к сожалению, не нормально. Многие критикуют украинские выборы. Но всё познается в сравнении…

5 179 6 17900 01.04
Kобщество, украина, рф, выборы, мнения
Голосование
Вы верите, что тема Крыма перестанет быть камнем преткновения в отношениях России и Запада?
5 76 6 7914 01.04
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Феномен Зеленского Упрощенная, популистская риторика всегда ближе и понятнее народу, что на самом деле страшно, поскольку с ее помощью к власти будут приходить симпатичные люди, которые не имеют опыта политического управления…

5 67 6 7815 08:51
Kукраина, выборы, зеленский, политика, общество, видео, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

В «выборы без выбора» играть неинтересно Если бы мы хотели очень навредить Украине, то предложили бы ей выбирать именно между нынешними кандидатами. Но мы ей не желаем зла…

5 179 6 21101 01.04
Kукраина, выборы, политика, рф, мнения
Интервью A-Team

Александра Андреева гость: Александра Андреева муниципальный депутат, правозащитник

Я считаю, что посты Пархоменко – часть кампании, которую против меня организовала условная мэрия Москвы…

5 49 6 7603 27.03
#слушать 50:20 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kобщество, строительство, политика, видео, передачи
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

От МИФИ до «Синергии»: какие вузы дадут льготы юнармейцам «Открытые медиа» нашли учебные заведения, готовые начислить дополнительные баллы при поступлении участникам патриотического движения…

5 193 6 32607 30.03
Kполитика, образование, общество, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Программа перемен для Санкт-Петербурга К сожалению, сейчас Санкт-Петербург находится в плохом состоянии. Он устал, обветшал, он отстает и не развивается. Нужен прорыв. В город нужно вдохнуть новую жизнь и новую энергию…

5 252 6 43678 29.03
Kпетербург, власть, мнения
Интервью Персонально ваш

Мария Захарова гость: Мария Захарова официальный представитель Министерства иностранных дел РФ

На протяжении несколько лет мы говорили, что это единственная возможность взять ситуацию под контроль и объединить Украину. Кто там всё заблокировал? Киевский режим. Кто стоит за киевским режимом?..

5 186 6 34913 28.03
#слушать 45:11 8читать ;смотреть $скачать 10.3 МБ
Kполитика, общество, видео, передачи
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Что хотела сказать Россия посылая посылая самолёты военного ведомства в Венесуэлу? Без сомнений – продемонстрировать серьёзность намерений сохранить президента Николаса Мадуро у власти. Типичное «своих не сдаём», и не важно сколько государств по известным причинам отказались признавать Мадуро легитимным президентом…

5 33 6 6243 30.03
Kвенесуэла, новости, политика, общество, мнения
Блоги

+ «Сказал, что я британская сволочь» «Сказал, что я британская сволочь» В Ярославле избили племянницу Сергея Скрипаля…

5 88 6 17338 11:21
8читать ;смотреть
Kярославль, скрипаль, происшествия, конфликты, видео, события

Популярное за неделю

Новости

В военной академии Можайского в Петербурге прогремел взрыв, по разным данным пострадали от двух до четырех человек Взрыв прогремел на втором этаже учебного корпуса во время занятий…

5 31 6 30481
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Вот теперь под этот каток репрессий все больше попадают те люди, которые помогали эту систему строить, и помогали строить активно…

5 71 6 116216 30.03
#слушать 47:27 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Сочувствуете ли вы Михаилу Абызову?
5 63 6 21056 27.03
Блоги

+ Александр Лукашенко: Вы что, больные? Это же Освенцим! Всех под нож! Всех до единого! Александр Лукашенко: Вы что, больные? Это же Освенцим! Всех под нож! Всех до единого! Президент Беларуси поручил снять с должностей всех виновных в ненадлежащих условиях хозяйствования в агрохолдинге «Купаловское» и возбудить уголовные дела…

5 254 6 420079 26.03
8читать ;смотреть
Kобщество, белоруссия, видео, сельское хозяйство, события
Интервью Особое мнение

Алексей Навальный гость: Алексей Навальный политик

Плохие люди отнимают деньги у других плохих людей. Медведев потерял силу, поэтому медведевских людей можно и нужно сожрать. Отнять у них все. Если они выпендриваются – пересажать их всех. И станцевать тарантеллу на их могилах. Вот как все устроено сейчас в путинской власти…

5 159 6 100935 29.03
#слушать 36:10 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7728873
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3967034

Сегодня в эфире