Президент Путин отправил в отставку прокурора Карачаево-Черкесии Александра Терещенко, — сообщает Генеральная прокуратура. Терещенко, по некоторым данным, сам подал заявление на прошлой неделе в связи с выходом на пенсию. По информации РБК, он был в близких отношениях с семьей Арашуковых. В конце января сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали по обвинению в участии в преступном сообществе, организации убийства и давлении на свидетеля. Его отца Рауля Арашукова обвиняют в мошенничестве и создании преступного сообщества, а также в хищении газа у Газпрома.