Адвокаты фигурантов дела о теракте в метро Петербурга в апреле 2017-го года попросили отложить судебное заседание, чтобы ознакомиться со 140 томами дела. Однако, судья Андрей Морозов отказался пойти навстречу защитникам, — передает из зала заседания корреспондент «Фонтанки». По словам судьи, знакомиться с делом можно по ходу судебного следствия. Фигуранты дела отказываются признавать свою вину, они заявляют, что дело сфабриковано. В результате теракта в Петербурге погибли 16 человек, в том числе – предполагаемый смертник, 22-летний выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов.