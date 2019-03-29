Акция с требованием освободить касаток и белух из вольеров в бухте Приморья прошла сегодня в центре Москвы

Акция с требованием освободить касаток и белух из вольеров в бухте Приморья, которую зоозащитники называют «китовой тюрьмой», прошла сегодня в центре Москвы.

Активисты Гринпис принесли помимо плакатов трёхмерное изображение касатки, которая разрывает сеть и вырывается из плена. Большой рисунок участники акции положили на плитку возле памятника Тимирязеву. Многим показалось, что это живая касатка. На акции были плакаты, говорившие о плачевном состоянии морских млекопитающих в приморской бухте Средняя. Китовой тюрьме как говорят о ней в Гринпис. Плакаты напоминали, сколько касаток и белух там содержится — 10 и 87, умерли одна и три. И о том, что поручение президента решить ситуацию с китообразными в Приморье до сих пор не выполнено. Хотя прошло почти полтора месяца. О требованиях пикетчиков «Эху Москвы» рассказал глава отдела исследований Гринпис Россия Оганес Таргулян.

Зоозащитники отмечали: освободить касаток и белух необходимо как можно скорее. Поскольку состояние многих в неволе ухудшается.

Интернет-петицию с аналогичным требованием подписали больше полутора миллиона человек. Сбор подписей также идёт на сайте Гринпис.