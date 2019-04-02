Фигуранты дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга заявили о своей невиновности

Громкий процесс в отношении уроженцев Киргизии, Таджикистана и Узбекистана стартовал сегодня в северной столице.

Слушания в здании Ленинградского окружного военного суда начались накануне второй годовщины теракта. В апреле 2017 года выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов взорвал себя в тоннеле между станциями, убив 15 человек и ранив еще более 60. Вторую бомбу, оставленную на перроне, удалось обезвредить.

Джалилова, а также 11 подсудимых следствие считает участниками запрещенной в России террористической группировки «Катиба Таухид валь Джихад». Ее основатель по кличке Абу Салах предположительно скрывается на Ближнем Востоке.

В зале заседаний оказались всего 14 из 112 потерпевших по этому делу и полсотни журналистов. Один из них с места спросил подсудимых об отношении к предъявленным обвинениям. Ответили ему хором.

За два года расследования ФСБ и СК не предоставили какой-либо значимой информации об общественной опасности фигурантов и распределении ролей в террористическом сообществе. Представитель следствия Светлана Петренко, однако, подчеркивала, что действовали предполагаемые террористы организовано.

На первом заседании выяснилось, что многие адвокаты недавно вошли в дело и попросили дополнительное время для изучения материалов дела, которое насчитывает около 140 томов. Председательствующий в коллегии судей Андрей Морозов предложил защите знакомиться с делом по ходу судебного следствия, передает издание «Фонтанка». Суд установил личности фигурантов. Все они работали в России, говорят по-русски, у некоторых есть дети. Подсудимые просили пустить в зал телекамеры во время дачи ими показаний, однако суд разрешил съемку только при оглашении обвинительного заключения и на приговоре.

Обвиняемым грозит пожизненное заключение.