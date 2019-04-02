В военной академии Можайского в Петербурге прогремел взрыв, по разным данным пострадали от двух до четырех человек

Источник Интерфакса утверждает, что взрыв прогремел во время занятий в одном из учебных корпусов на втором этаже – возможно, сдетонировал боеприпас. В то же время источники ТАСС говорят о том, что взрыв прогремел в административном помещении. Академия имени Можайского готовит специалистов для космических войск, войск ПВО-ПРО, Генштаба и других силовых ведомств.

Сегодня же поступила информация о взрыве в колледже в Пушкине под Петербургом. Впрочем, МЧС это пока не подтверждает, ведется проверка, — передает ТАСС.