Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что не будет призывать выходить людей на улицу на протестные акции

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, выбывшая из президентской гонки на Украине, заявила, что не будет призывать выходить людей на улицу на протестные акции. Она сказала, что уважает выбор народа. Тимошенко также не будет обжаловать в суде результаты первого тура президентских выборов, а во втором туре не поддержит ни Зеленского, ни Порошенко.



Европейские политики поздравили Украину с проведением первого тура выборов президента. Впрочем, зарубежный истеблишмент больше интересуют окончательные итоги и кого через три недели граждане страны выберут президентом, — отмечается в публикациях иностранной прессы.

Немецкие политики приветствуют итоги первого тура выборов президента Украины и отмечают непредсказуемость результатов. Самыми главными достижениями в Европе считают конкурентность и демократический характер голосования — пишет Немецкая волна, — В Германии заверили, что будут сотрудничать с любым избранным президентом Украины.

В Берлине надеются, что Украина продолжит идти путем реформ после выборов. «Позиция Германии не изменилась: важные реформы, которые начаты в Украине, должны быть продолжены, и это имеет определяющее значение.

Вашингтон пока не реагировал официально на президентские выборы на Украине. Причиной этого называют ожидание окончательных результатов, которые появятся не раньше подведения итогов второго тура, — отмечается в статье The Washington Post. Однако, по сообщению The Guardian, всё-таки американский конгресс поздравил Украину с первым туром выборов. Как минимум такая запись появилась на сайте сенатского комитета по международным делам.

Поздравления для украинцев пришли и из Исландии. Там Исландский комик, бывший мэр Рейкьявика Йон Гнарр поддержал кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. По его словам, комикам и юмористам следует пробовать себя в политике, поскольку эти люди обладают не только умом и обаянием, но и способностью вызывать к себе доверие. Передает исландское телевидение.

Хотя, обозреватели британской The Guardian предостерегают, — неопытный комик на Украине как лидер страны – это ключ к успеху России, которая уже давно предпринимает попытки расшатать это государство изнутри. К.Ц.

Второй тур выборов президента Украины запланирован на 21 апреля.