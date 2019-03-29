Z Архив новостей новости
5 3 6 65
Эксклюзив Эха 14:00, 02 апреля 2019

Белоруссия получит от России госкредит в размере до 600 миллионов долларов

О решении, принятом президентом Владимиром Путиным, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

Деньги пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Москвой займам. В настоящее время ведутся необходимые для подписания межгосударственного соглашения процедуры, сообщил Силуанов. Кроме того, первый вице-премьер отметил, что Минск завершил выполнение мер, необходимых для предоставления очередного, седьмого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития. Это дает основания Совету Фонда выделить Республике до конца месяца еще 200 миллионов долларов.

Россия уже многие годы финансово поддерживает Белоруссию. Общий объем минского долга на данный момент превышает 6,5 миллиардов долларов. В августе агентство Reuters сообщало, что Москва отказалась предоставлять соседям миллиардный кредит, а также заблокировала перечисление республике двух траншев из Евразийского фонда.

В конце февраля стало известно, что Белоруссия обратилась к России за очередным кредитом для рефинансирования долговых обязательств. Глава белорусского Минфина Максим Ермолович утверждал, что эти средства заложены в российском бюджете. Позже белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не будет выпрашивать у Москвы эти деньги.

Президент не может принимать решение о выделении кредита Белоруссии. Это нарушение конституции и принципа разделения властей, рассказал «Эху Москвы» председатель политического совета «Партии перемен» Андрей Нечаев. Нечаев добавил, что открытое пренебрежение к положениям конституции вызывает беспокойство.

Вопрос о предоставлении Россией кредита Белоруссии находится в проработке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков добавил, что в свое время будут сделаны соответствующие заявления.

Почти половина россиян против создания союзного государства с Белоруссией. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. 48% респондентов заявили, что объединение не нужно, нужны просто хорошие, добрососедские отношения с Белоруссией как с соседним государством. За объединение на равноправной основе высказались 18% опрошенных.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сказал, что жители страны категорически против вхождения в состав России. Он подчеркнул, что сценарий объединения двух стран невозможен. Лукашенко добавил, что не видит намерений со стороны российских властей включить республику в состав России.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Интернет не может быть отключен именно потому, что интернет – это нечто неотключаемое

5 276 6 16318 29.03
#слушать 01:46:23 8читать ;смотреть $скачать 24.4 МБ
Kобщество, культура, литература, видео, передачи
Блоги

Карина Орлова журналист

Когда содержание не важно Если Барр считает, что неважно, что Трамп уволил и Коми, и Сэшнса потому, что они отказывались устранять легальные проблемы президента, то в США большие проблемы…

5 219 6 18836 26.03
Kобщество, трамп, сша, политика, мнения
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Деоккупация Крыма и Востока Украины Сегодня, это самый важный вопрос для Украины после выборов. Как прекратить войну и освободить оккупированные территории. Решение не так уж и сложно….

5 139 6 12112 27.03
Kукраина, крым, рф, политика, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Не пора ли начать вторую волну деколонизации? Логичный ответ на призыв Вашингтона к России «убраться» откуда-либо – предложить показать хороший пример, как это делается…

5 65 6 5693 27.03
Kсша, рф, политика, венесуэла, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Бедная Украина… Миллионы граждан Украины, лишенные возможности проголосовать (прежде всего Юго-Восток и Россия) — это колоссальное поле для злоупотреблений со стороны властей…

5 193 6 17165 31.03
Kукраина, выборы, политика, мнения
Блоги

Массовый пикет против закрытия роддома в московском районе Зюзино Опрос на портале «Активный гражданин» показал, что на месте роддома № 10 местные жители хотят видеть поликлинику с женской консультацией и онкологическим стационаром…

5 64 6 5707 30.03
Kмедицина, общество, здоровье, акции, события
Блоги

Сергей Шпилькин физик

Две большие разницы В Украине — вполне нормальное распределение по Гауссу. В России, к сожалению, не нормально. Многие критикуют украинские выборы. Но всё познается в сравнении…

5 168 6 16072 01.04
Kобщество, украина, рф, выборы, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Феномен Зеленского Упрощенная, популистская риторика всегда ближе и понятнее народу, что на самом деле страшно, поскольку с ее помощью к власти будут приходить симпатичные люди, которые не имеют опыта политического управления…

5 63 6 6570 08:51
Kукраина, выборы, зеленский, политика, общество, видео, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

В «выборы без выбора» играть неинтересно Если бы мы хотели очень навредить Украине, то предложили бы ей выбирать именно между нынешними кандидатами. Но мы ей не желаем зла…

5 177 6 20891 01.04
Kукраина, выборы, политика, рф, мнения
Голосование
Вы верите, что тема Крыма перестанет быть камнем преткновения в отношениях России и Запада?
5 62 6 7347 01.04
Интервью A-Team

Александра Андреева гость: Александра Андреева муниципальный депутат, правозащитник

Я считаю, что посты Пархоменко – часть кампании, которую против меня организовала условная мэрия Москвы…

5 49 6 7590 27.03
#слушать 50:20 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kобщество, строительство, политика, видео, передачи
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

От МИФИ до «Синергии»: какие вузы дадут льготы юнармейцам «Открытые медиа» нашли учебные заведения, готовые начислить дополнительные баллы при поступлении участникам патриотического движения…

5 193 6 32587 30.03
Kполитика, образование, общество, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Программа перемен для Санкт-Петербурга К сожалению, сейчас Санкт-Петербург находится в плохом состоянии. Он устал, обветшал, он отстает и не развивается. Нужен прорыв. В город нужно вдохнуть новую жизнь и новую энергию…

5 252 6 43608 29.03
Kпетербург, власть, мнения
Интервью Персонально ваш

Мария Захарова гость: Мария Захарова официальный представитель Министерства иностранных дел РФ

На протяжении несколько лет мы говорили, что это единственная возможность взять ситуацию под контроль и объединить Украину. Кто там всё заблокировал? Киевский режим. Кто стоит за киевским режимом?..

5 186 6 34883 28.03
#слушать 45:11 8читать ;смотреть $скачать 10.3 МБ
Kполитика, общество, видео, передачи
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Что хотела сказать Россия посылая посылая самолёты военного ведомства в Венесуэлу? Без сомнений – продемонстрировать серьёзность намерений сохранить президента Николаса Мадуро у власти. Типичное «своих не сдаём», и не важно сколько государств по известным причинам отказались признавать Мадуро легитимным президентом…

5 33 6 6224 30.03
Kвенесуэла, новости, политика, общество, мнения
Блоги

+ «Сказал, что я британская сволочь» «Сказал, что я британская сволочь» В Ярославле избили племянницу Сергея Скрипаля…

5 46 6 8727 11:21
8читать ;смотреть
Kярославль, скрипаль, происшествия, конфликты, видео, события

Популярное за неделю

Новости

Племянницу Сергея Скрипаля избили в Ярославле Это произошло после переизбрания руководителя местного ТСЖ…

5 27 6 8732
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Вот теперь под этот каток репрессий все больше попадают те люди, которые помогали эту систему строить, и помогали строить активно…

5 71 6 115548 30.03
#слушать 47:27 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Сочувствуете ли вы Михаилу Абызову?
5 63 6 20884 27.03
Блоги

+ Александр Лукашенко: Вы что, больные? Это же Освенцим! Всех под нож! Всех до единого! Александр Лукашенко: Вы что, больные? Это же Освенцим! Всех под нож! Всех до единого! Президент Беларуси поручил снять с должностей всех виновных в ненадлежащих условиях хозяйствования в агрохолдинге «Купаловское» и возбудить уголовные дела…

5 254 6 419850 26.03
8читать ;смотреть
Kобщество, белоруссия, видео, сельское хозяйство, события
Интервью Особое мнение

Алексей Навальный гость: Алексей Навальный политик

Плохие люди отнимают деньги у других плохих людей. Медведев потерял силу, поэтому медведевских людей можно и нужно сожрать. Отнять у них все. Если они выпендриваются – пересажать их всех. И станцевать тарантеллу на их могилах. Вот как все устроено сейчас в путинской власти…

5 158 6 100700 29.03
#слушать 36:10 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7728759
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3966916

Сегодня в эфире