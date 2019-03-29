Белоруссия получит от России госкредит в размере до 600 миллионов долларов

О решении, принятом президентом Владимиром Путиным, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

Деньги пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Москвой займам. В настоящее время ведутся необходимые для подписания межгосударственного соглашения процедуры, сообщил Силуанов. Кроме того, первый вице-премьер отметил, что Минск завершил выполнение мер, необходимых для предоставления очередного, седьмого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития. Это дает основания Совету Фонда выделить Республике до конца месяца еще 200 миллионов долларов.

Россия уже многие годы финансово поддерживает Белоруссию. Общий объем минского долга на данный момент превышает 6,5 миллиардов долларов. В августе агентство Reuters сообщало, что Москва отказалась предоставлять соседям миллиардный кредит, а также заблокировала перечисление республике двух траншев из Евразийского фонда.

В конце февраля стало известно, что Белоруссия обратилась к России за очередным кредитом для рефинансирования долговых обязательств. Глава белорусского Минфина Максим Ермолович утверждал, что эти средства заложены в российском бюджете. Позже белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не будет выпрашивать у Москвы эти деньги.

Президент не может принимать решение о выделении кредита Белоруссии. Это нарушение конституции и принципа разделения властей, рассказал «Эху Москвы» председатель политического совета «Партии перемен» Андрей Нечаев. Нечаев добавил, что открытое пренебрежение к положениям конституции вызывает беспокойство.

Вопрос о предоставлении Россией кредита Белоруссии находится в проработке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков добавил, что в свое время будут сделаны соответствующие заявления.

Почти половина россиян против создания союзного государства с Белоруссией. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. 48% респондентов заявили, что объединение не нужно, нужны просто хорошие, добрососедские отношения с Белоруссией как с соседним государством. За объединение на равноправной основе высказались 18% опрошенных.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сказал, что жители страны категорически против вхождения в состав России. Он подчеркнул, что сценарий объединения двух стран невозможен. Лукашенко добавил, что не видит намерений со стороны российских властей включить республику в состав России.