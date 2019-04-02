В США экс-помощница конгрессмена рассказала о неуместных прикосновениях со стороны бывшего вице-президента США Байдена

В США бывшая помощница конгрессмена Эми Лаппос рассказала о неуместных прикосновениях со стороны бывшего вице-президента США Джо Байдена. Ранее с похожим обвинением против Байдена выступила политик из Невады Люси Флорес. 76-летний Байден лидирует в опросах среди возможных кандидатов в президенты США от Демократической партии, впрочем, он пока не объявил о своем выдвижении. Представители Байдена пока не прокомментировали обвинение.