Президент Путин принял решение предоставить Белоруссии государственный кредит в размере 600 миллионов долларов

Средства пойдут на рефинансирование платежей в погашении основного долга по ранее выданным займам, — сказал министр финансов Антон Силуанов. Общий объем долга Белоруссии перед Россией превышает 6,5 миллиардов долларов, — напоминает Интерфакс.

Президент не может принимать решение о выделении кредита Белоруссии. Это нарушение конституции и принципа разделения властей. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель политического совета «Партии перемен» Андрей Нечаев. Ранее вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Белоруссия получит кредит от России на 600 млн долларов на погашение текущего долга перед Москвой. «Бюджет у нас — это прерогатива парламента, в нашем случае — это Госдумы и Совета Федерации, которые должны его принимать. И президент в рамках своих полномочий такого рода решений принимать не может», — сказал политик. По словам А.Нечаева, такого рода использования денег должно быть занесено заранее в бюджет, что предусмотрено в бюджете по соответствующей статье. «Были ли в принципе эти деньги в бюджете запланированы не для Белоруссии, а для кого-то по соответствующим статьям, или придется пересматривать бюджет или использовать резерв правительства? Пока здесь вопросов больше, чем ответов. Но главная претензия в том, что у нас уже открыто и публично стали нарушать Конституцию и принцип разделения властей», — подчеркнул он. А.Нечаев добавил, что открытое пренебрежение к положениям конституции вызывает беспокойство.