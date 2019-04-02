Минфин предлагает включить в налоговый кодекс 6 неналоговых платежей – утилизационный, экологический и гостиничный сборы, плату за негативное воздействие на окружающую среду, а также сбор с большегрузов и операторов связи. В частности, это будет означать уголовную ответственность в случае уклонения от уплаты в крупном размере. Как отмечает РБК, бизнес не согласен с инициативой Минфина. В марте на съезде РСПП предприниматели попросили президента не торопиться с включением сборов в Налоговый кодекс.