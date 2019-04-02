Бывший кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что не будет выводить людей на протестные акции по итогам первого тура выборов, несмотря на то, что считает их сфальсифицированными. По словам Тимошенко, любые протестные акции подорвут стабильность в стране и обострят внутренние противоречия. Политик подчеркнула, что не будет обжаловать в суде результаты первого тура. Тимошенко также заявила, что во втором туре не поддержит ни Владимира Зеленского, ни Петра Порошенко.