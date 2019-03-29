Сенатор Калашников: Предложение Минфина по введению новых налогов не решает экономических задач

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников считает, что предложение министерства финансов РФ по введение новых налогов в Налоговый кодекс не решает экономических задач и нарушает вето на повышение налоговой нагрузки. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это предложение абсолютно неверное, потому что он не решает экономические задачи и нарушает вето на повышение налоговой нагрузки», — сказал он.

По мнению С.Калашникова, на сегодняшний день налоговое законодательство в России «несовершенно». И увеличение НДС и ряд косвенных налогов, появившихся за последние два-три года, по словам сенатора, не поспособствовали улучшению экономического климата.

«Инновация Минфина о дополнительных налогах, безусловно, нарушает неоднократно данное обещание на самом высоком уровне о том, что налоговое законодательство меняться не будет, налоги не будут увеличиваться. Данная инициатива Минфина продиктована только одним — страхом перед тем, что завтра наш бюджет лопнет, несмотря на то, что на сегодняшний день он профицитный.

Он не предусматривает экономическое развитие. И я думаю, что это просто фискальный подход», — сказал сенатор.

Министерство финансов РФ опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс будут добавлены новые главы. В кодекс войдут изменения о пяти неналоговых платежах. Речь идет об утилизационном, гостиничном и экологическом сборах, о налоге с операторов связи и сборе с пользователей автодорог. Курортный сбор, эксперимент с которым проходит сейчас в четырех регионах, будет заменен гостиничным.