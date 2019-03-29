Песков: Вопрос о предоставлении РФ кредита Белоруссии находится в проработке, в свое время будет сделано заявление

Вопрос о предоставлении РФ кредита Белоруссии «находится в проработке», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», – действительно ли уже решено предоставить Белоруссии кредит в 600 млн долларов.

«Этот вопрос находится в проработке. Давайте дождемся соответствующего момента. И в свое время мы сделаем соответствующее заявление на этот счет», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Д.Песков также добавил, что данный вопрос, как и многие другие, которые связаны с российско-белорусским сотрудничеством, «эти вопросы постоянно стоят на повестке дня двусторонних переговоров».

«Вопросы, связанные и с сотрудничеством российско-белорусским, и с продолжающейся прямой и опосредованной поддержкой нашим белорусским коллегам со стороны Москвы — эти вопросы постоянно стоят на повестке дня двусторонних переговоров. И обсуждались на недавних переговорах двух президентов Путина и Лукашенко, в том числе в Сочи, когда они не один час провели вместе», — отметил он.