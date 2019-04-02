На севере Петербурга городские власти решили построить храм вместо поликлиники

Соответствующее распоряжение появилось на сайте Смольного.

Новый храм появится недалеко от станции метро Академическая, на проспекте Науки. Религиозное сооружение займет площадь практически в полторы тысячи квадратных метров. Это следует из распоряжения, опубликованного на сайте городской администрации. Между тем, ранее на этой территории планировали построить поликлинику – обязательства на себя взял инвестор, который с задачей так и не справился. В итоге Смольный расторг с ним договор и принял другую заявку, уже от прихода храма священномученика Серафима. В то же время, по решению городских властей, ещё один храм появится неподалёку – на улице Репищева. Для него выделили участок в пять тысяч квадратных метров, заявку на строительство подал приход храма иконы Божией Матери «Всецарица».

Судьбу храма на проспекте Науки ранее обсуждали на общественных слушаниях. Тогда местные жители говорили, что рядом есть уже три храма, а до ближайшей поликлиники – 2 километра.