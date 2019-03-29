Минфин предложил включить в налоговый кодекс шесть новых платежей: сборы с большегрузов и операторов связи, утилизационный, экологический и гостиничный сборы, а также плату за негативное воздействие на окружающую среду.

Включение этих платежей в список федеральных налогов будет означать уголовную ответственность для тех, кто уклоняется от уплаты в крупных размерах. Об этом говорится в новой редакции законопроекта, размещенной на сайте нормативных актов.



Предложение Минфина по введению новых налогов не решает экономических задач и нарушает вето на повышение налоговой нагрузки. Такое мнение «Эху Москвы» высказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. Калашников добавил, что увеличение НДС и ряд косвенных налогов, появившихся за последние два-три года, не поспособствовали улучшению экономического климата.