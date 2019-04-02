Две московских школы подали иски к компании, связанной с Евгением Пригожиным

Суть претензий неизвестна, но оба учебных заведения с этой фирмой связывают контракты на поставку питания.

Первое заявление в суд против компании «Московский школьник» подала школа №1554. Как пишет портал «МБХ медиа» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел, иск датирован февралем этого года. По данным сайта госзакупок, эта школа заключала с фирмой контракт на 153 миллиона рублей на организацию питания детей в столовой. Первое заседание пройдет в июне.

В марте иск подала школа №1210. С «Московским школьником» ее также связывает контракт на 38 миллионов рублей. Заседание по этому делу назначено на 14 мая. Суть претензий в картотеке суда в обоих случаях не разглашается.

Компанию «Московский школьник» в СМИ связывают с фигурой бизнесмена Евгения Пригожина. В феврале YouTube-канал «Навальный LIVE» опубликовал рассказ бывшей сотрудницы фирмы. Она рассказала о ненадлежащем качестве продуктов, поставляемых в московские школы и детские сады. Накануне стало известно, что «Московский школьник» подал в суд на Алексея Навального и юриста ФБК Любовь Соболь.

Ранее стало известно о массовом заражении дизентерией в московских детских садах. По информации «Навальный LIVE», организацией питания в этих учреждения также занимались компании Пригожина.