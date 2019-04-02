Вопрос о выделении Белоруссии кредита в 600 миллионов долларов пока находится в проработке

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что этот вопрос действительно стоит на повестке дня и недавно обсуждался на переговорах президентов Путина и Лукашенко. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Москва, по решению президента Путина, предоставит Минску кредит. После этого бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко обратил внимание, что решение о государственном кредите, как и о других расходах бюджета, должен принимать не президент, а парламент.