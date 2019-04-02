Фигуранты дела о теракте в питерском метро в  2017 году не признают свою вину

Судебное заседание идет в эти минуты. В зал доставлены 10 из одиннадцати обвиняемых.

Напомним, — взрыв самодельного устройства на перегоне между станциями Технологический институт и Сенная площадь произошел 3 апреля 2017 года. Погибли 15 человек и сам террорист-смертник. Несколько десятков пассажиров были ранены.

Следствие считает Аброра Азимова одним из организаторов теракта. По материалам дела его брат, Акрам, в Турции получил деньги на совершении теракта у одного из членов международной террористической группы, а затем перевел их смертнику. Кроме того, он занимался фальсификацией документов, чтобы террористы по ним могли приехать в Россию.