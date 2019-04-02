Мосгорсуд оставил под арестом 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева, которого обвиняют в государственной измене

Защита просила смягчить меру пресечения, суд заявил, что не видит для этого оснований. Об аресте Кудрявцева стало известно летом прошлого года, когда члены ОНК Москвы обнаружили его в СИЗО Лефортово. Сейчас он самый пожилой арестант в этом изоляторе. По информации защиты, Кудрявцева обвиняют в передаче секретных данных одному из научных институтов в Брюсселе, с которым сотрудничал российский ЦНИИМАШ.