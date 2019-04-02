Британский парламент снова отверг альтернативные варианты «Брекзита»

Между тем, премьер Тереза Мэй может предложить своему кабинету вариант с отсрочкой выхода страны из Евросоюза.

Накануне на рассмотрение парламента вынесли четыре варианта Brexit, но ни один из них не получил большинства голосов. В частности, депутаты отвергли вариант с проведением референдума по любому достигнутому соглашению по Brexit. Всего четырех голосов не хватило предложению, согласно которому Великобритания останется в Европейской экономической зоне и договорится с ЕС о таможенном союзе. Как пишет BBC, теперь правительство может в четвертый раз внести на голосование отвергнутый ранее проект соглашения о выходе из Евросоюза.

Между тем, сегодня Тереза Мэй, как ожидается, представит на рассмотрение старших министров сценарий отсрочки «Брекзита» на несколько месяцев. Bloomberg называет его «потенциально взрывоопасным», подчеркивая, что такое предложение наверняка разозлит евроскептиков. При этом дополнительное время может дать британскому премьеру новую возможность найти выход из сложившегося тупика.

В случае отсутствия соглашения с ЕС датой Brexit, согласно решению ЕС, станет 12 апреля.