Еще один фигурант дела «Нового величия» признал свою вину

Павел Ребровский заключил сделку со следствием и отпущен под подписку о невыезде.

Элементом давления на других обвиняемых досудебное соглашение Ребровского назвал адвокат одной из двух девушек, проходящих по этому делу. В интервью ТАСС Максим Пашков заметил, что данные, указанные в сделке со следователями, не подтверждаются иными доказательствами и не повлияют на объем предъявленных обвинений. Приговор, вынесенный в таком порядке, преюдициальной силы не имеет, то есть, не может использоваться при вынесении решения по другим фигурантам, пояснил защитник.

По словам другого адвоката обвиняемой, Ольги Карловой, этот шаг Ребровского было ожидаемым. Он писал, что дело безнадежное, он не хочет сидеть и принял единственно верное решение, приводит слова юриста МБХ-Медиа.

Представитель Ребровского информацию о соглашении комментировать отказался, сославшись на волю своего доверителя, передает «Медиазона».

Свою вину ранее признал Рустем Рустамов. Суд приговорил его к полутора годам условно.

Уголовное дело на участников «Нового величия» завели год назад. Обвинение строится на показаниях свидетеля, который предложил создать политическое движение и написал устав. Защита полагает, что мужчины мог быть провокатором со стороны силовиков.