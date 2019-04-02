Переговорщик в  ЕС по Брекзит: Отсрочка Брекзита оправдана в случае проведения нового референдума или выборов

Отсрочка даты выхода Великобритании из Евросоюза могла бы быть оправдана в случае проведения в стране нового референдума или национальных выборов. Об этом заявил главный переговорщик в ЕС по Брекзит Мишель Барнье.

Ранее британские депутаты снова отвергли все варианты по соглашению, регулирующему выход страны из Евросоюза. Наблюдатели считают все более вероятным так называемый «жесткий Брекзит» – выход Великобритании из ЕС без соглашения.