Обвиняемый по делу «Нового величия» заключил досудебное соглашение со следствием и отпущен по подписку о невыезде

Один из обвиняемых по делу «Нового величия» Павел Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием и отпущен по подписку о невыезде. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Ребровский обвиняется в создании экстремистского сообщества и участия в нем. Ранее он находился под домашним арестом.

Адвокат еще одной фигурантки дела Анны Павликовой, Максим Пашков, подтвердил ТАСС заключение досудебного соглашения и сказал, что по его мнению, это элемент давления на других обвиняемых по делу.



Напомним, — обвиняемые утверждают, что идею создания организации «Новое величие» им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.