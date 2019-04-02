Питерские армейцы сократили счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА

В домашнем матче они переиграли москвичей в овертайме.

Для СКА переезд в Питер благотворно сказался на результате. Команда одержала волевую победу, правда шайбами собравшихся не порадовали. Счет на последней минуте первого периода открыл нападающий ЦСКА Павел Корнаухов. Больше его команда в этот вечер забросить не смогла, правда и СКА был скуп на голы. В середине второй двадцатиминутки Александр Барабанов сравнял счет после отменной комбинации. Затем случился эпизод, который вызвал привычные споры о работе арбитров. Наиль Якупов забросил вторую шайбу, но влетела она в ворота от его конька. Судьям предстояло решить, намеренно ли нападающий играл ногой или же это роковая для ЦСКА случайность. Рефери посчитали, что движение было осознанным и отменили гол. Впрочем, СКА все равно победил. Решающую шайбу в овертайме забросил Николай Прохоркин, который перешел в СКА из ЦСКА. 2-1 в пользу СКА в матче и 2-1 в ползу ЦСКА в серии.

Четвертый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между СКА и ЦСКА состоится в среду.