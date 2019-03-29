Домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову продлен до 4 июля

Такое решение вынесла судья Мещанского суда столицы Ирина Аккуратова, — сообщает корреспондент «Эха Москвы».

На тот же срок под домашним арестом остаются еще двое фигурантов дела – директор РАМТ Софья Апфельбаум и бывший гендиректор Седьмой Студии Юрий Итин.

Продление домашнего ареста для Кирилла Серебренникова Юрия Итина и Софьи Апфельбаум не имеет смысла на текущей стадии судебного процесса. Об этом «Эху Москвы» рассказал адвокат Итина Юрий Лысенко. Лысенко добавил, что пока говорить об окончании судебного процесса рано, так как из двухсот семидесяти томов дела, пройдено около двухсот десяти.