Минфин собирается сделать налогами несколько платежей, которые раньше были сборами

В перечень федеральных налогов могут перейти экологический и утилизационный сборы, а также платежи за использование федеральных трасс. Ещё один сбор – курортный — министерство финансов предложило переименовать в гостиничный налог и дополнить соответствующей главой раздел кодекса о местных налогах, пишет газета Коммерсант. Сейчас такой сбор в качестве эксперимента пока взимают 4 региона, Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, а с 23го года российские отели начнут брать по сто рублей в сутки за туриста.

Инициативу по превращению в налоги некоторых сборов Минфин объяснил попыткой упорядочить платежи и не допустить их бесконтрольного роста. Бизнес воспринял это негативно. Изменение статуса платежей и включение их в Налоговый кодекс приведёт к росту фискальной и административной нагрузки, опасаются предприниматели. Президента Путина в прошлом месяце на съезде РСПП просили не спешить с этим вопросом, глава страны перенаправил пожелание первому вице-премьеру и главе Минфина Силуанову.

Минфин также предложил добавить в Налоговый кодекс в качестве госпошлины еще ряд платежей, которые сейчас берут за предоставление сведений из госреестров таких как внесение изменений, просмотр сведений и так далее. Против включения таких платежей в Налоговый кодекс бизнес не возражает.