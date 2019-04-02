Россия предоставит Белоруссии госкредит в размере до 600 миллионов долларов

Такое решение принял президент Владимир Путин.

Деньги пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Москвой займам. Об этом сообщил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. В настоящее время, по его словам, ведутся необходимые для подписания межгосударственного соглашения процедуры.

Помимо этого, как сказал глава Минфина, Минск завершил выполнение мер, необходимых для предоставления очередного, седьмого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития. Таким образом до конца апреля Республика может получить еще 200 миллионов долларов.

О том, что Белоруссия обратилась к России за кредитом стало известно в конце февраля. Позже белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не будет выпрашивать у Москвы эти деньги.

По состоянию на середину мая прошлого года объем задолженности Минска по выданным Москвой кредитам составил 6,3 миллиарда долларов и около 60 миллиардов рублей.

Между тем, бывший министр экономики России Андрей Нечаев у себя в Твиттере задается вопросом, на каком основании президент распоряжается бюджетом? В свою очередь экс-замминистра финансов и первый зампред ЦБ Сергей Алексашенко напоминает, что решение о госкредите (как и о любых других расходах бюджета) принимает парламент.