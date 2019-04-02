Дети Джамаля Хашогги получили от властей Саудовской Аравии недвижимость и денежные выплаты в  качестве компенсации

Дети убитого журналиста Джамаля Хашогги получили от властей Саудовской Аравии недвижимость и денежные выплаты в качестве компенсации за убийство оцта. Об этом пишет газета Вашингтон Пост.

По ее данным, двоим сыновьям и двоим дочерям Хашогги могут быть выплачены десятки миллионов долларов каждому. Кроме того, они получили дома в Джидде общей стоимостью до 4 миллионов долларов.

Как отмечает газета, все дети убитого журналиста кроме старшего сына живут в США и намерены продать эту собственность. Выплата компенсаций была одобрена саудовским королем. Некоторые собеседники издания отмечают, что это обычная практика поддержки жертв жестоких преступлений. Другие говорят, что саудовские власти хотят таким образом заключить с детьми Хашогги соглашение, чтобы они проявляли сдержанность в публичных заявлениях по поводу убийства отца.