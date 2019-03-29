Домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову продлен до 4 июля
Такое решение вынесла судья Мещанского суда столицы Ирина Аккуратова, — сообщает корреспондент «Эха Москвы».
На тот же срок под домашним арестом остаются еще двое фигурантов дела – директор РАМТ Софья Апфельбаум и бывший гендиректор Седьмой Студии Юрий Итин.
Гособвинитель настаивал на продлении домашнего ареста, заявляя, что это обеспечит эффективное и своевременное рассмотрение дела по существу и не позволит фигурантам скрыться, оказать давление на свидетелей или связаться с находящейся в розыске Екатериной Вороновой, бывшим продюсером Седьмой Студии.
«Кроме желания сделать больно и плохо в этой просьбе гособвинителя больше ничего нет», — об этом заявил накануне, выступая в суде, Кирилл Серебренников.