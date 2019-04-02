Родственница отравленного в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля рассказала о нападении в Ярославле

Конфликт произошел накануне вечером в одном из ярославских ТСЖ, в состав правления которого входит племянница Скрипаля Виктория. По ее словам, они с мужем пришли забирать документы, чтобы передать их новому действующему председателю. В процессе разговора, когда у оппонента закончились аргументы, он применил силу к ее супругу. Она попыталась разнять дерущихся и сама получила ногой в живот. Ей также разбили губу, у мужа сломан палец, на теле синяки и ссадины. Об этом сама Виктория рассказала РИА Новости. В интервью Интерфаксу она уточнила, что нападавший является ее соседом по ТСЖ и лидером регионального отделения движения «Великое отечество». Его имени она не назвала. Скрипаль, по ее словам, опасалась этого человека поскольку он неоднократно высказывал ей угрозы и требовал, чтобы она переехала. Теперь она боится, что нападение может повториться. Виктория также сказала порталу 76.ru, что нападавший бил ее специально. При этом, как она утверждает, он сказал, что «женщин не бьет», но она, цитирую: «британская сволочь». Пострадавшие вызвали наряд, участкового и скорую.

В ярославской полиции информацию об избиении подтвердили. Правоохранители проводят проверку по заявлениям от обеих сторон конфликта.