Об этом газете Коммерсант сообщили источники, знакомые с ходом расследования, которое ведется в Германии.

По их данным пилот при переходе на ручное управление допустил опасную потерю скорости – самолет вошел в штопор, а затем врезался в землю.

На данный момент недостаточно данных для того, чтобы подтвердить какую-либо версий причины катастрофы самолета, в которой погибла совладелица S7 Group Наталия Филева. Об этом сказал представитель Управления по расследованию авиационных происшествий ФРГ Йенс Фридеман.

Частный самолет, на котором находилась совладелица S7 Group Наталия Филёва, разбился в минувшее воскресение при заходе на посадку в немецкий аэропорт Эгельсбах.