Ошибка пилота пока основная версия причины авиакатастрофы, в которой погибла совладелица компании S-7 Наталья Филева. Об этом газете Коммерсант сообщили источники, знакомые с ходом расследования, которое ведется в Германии.

По их данным пилот, при переходе на ручное управление, допустил опасную потерю скорости – самолет вошел в штопор, а затем врезался в землю. Все это происходило настолько быстро, что у пилота не хватило времени выровнять машину или что-либо сообщить диспетчеру. Пока неясно, был ли на борту черный ящик. Конструктивно он предусмотрен, Но в легкой авиации необязателен.