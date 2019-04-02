Подозреваемого в погроме офиса газеты «Коммерсант» в Екатеринбурге отпустили под подписку о невыезде

Об этом ТАСС сообщили в местном Следственном комитете. Инцидент произошел в ночь на 1-е апреля. Погром был устроен в трех кабинетах редакции. Подозреваемого задержали вчера вечером. Он во всем признался и написал явку с повинной.

Следователи считают, что мужчина был в нетрезвом состоянии. Материальный ущерб оценили в 70 тысяч рублей. В СК полагают также, что погром не связан с профессиональной деятельностью редакции, однако, как рассказал «Эху Москвы» гендиректор газеты «Коммерсант-Урал» Сергей Плахотин, на столе главного редактора была оставлена записка с угрозами.