Президент Венесуэлы Николас Мадуро сменил главу министерства энергетики

В обращении к нации он подчеркнул, что проблемы с перебоями электричества будут решены. Мадуро добавил, что новый министр приступает к своим обязанностям незамедлительно.

31-го марта Мадуро ввел на 30 дней ограничения на распределение и потребление электричества. Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы заявил, что это свидетельствует о неспособности правительства справиться с энергетическим кризисом и призвал граждан к протестам.