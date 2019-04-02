ФСБ провела обыски в подразделении президентской Службы спецобъектов

Действия силовиков связаны с уголовным делом о хищении 35ти гектаров земли и организации преступного сообщества, выяснил РБК.

Сотрудники ФСБ и СК расследуют хищение госсобственности в Чеховском районе Подмосковья. Обыскали юридический отдел воинской части, входящей в состав президентской службы, которая курирует командные бункеры для руководства страны, рассказал РБК осведомлённый источник. Силовиков интересовали документы по межеванию участка земли спецобъекта на границе с посёлком Талалихино. 35 гектаров перешли в его состав на основании постановления администрации Чеховского района, подписанного 20 лет назад. Документ, как считает следствие, был подделан. Земельный участок в итоге стал частной собственностью. Там появился коттеджный посёлок и ликёроводочный завод.

Эпизод с межеванием — часть большого уголовного дела об организации преступного сообщества, пишет издание. Фигурантами могут стать сотрудники Службы спецобъектов. Её с конца 90х многие годы возглавлял генерал-полковник Романенко. После отставки его бывший зам генерал-майор Сазонов получил 5,5 лет колонии за взятку.

Один из свидетелей рассказал следствию, что схему хищений в нулевых придумал помощник бизнесмена Олега Стрекалова Данис Низаметдинов. К преступлениям, как пишет РБК, могут быть причастны бывшие главы Чеховского района Анатолий Чибесков и Сергей Юдин. Обыски по данным издания прошли ещё в нескольких районах Подмосковья и в столице.