Президент Венесуэлы назначил нового министра энергетики

Это произошло на фоне массового отключения света по всей стране и протестов граждан, которые требуют восстановить электроснабжение. Об этом президент Мадуро объявил в телевизионном обращении к нации.

Между тем, в венесуэльском городе Валенсия полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестантов, протестовавших против отключения электричества и воды.

31-го марта Мадуро ввел на 30 дней ограничения на распределение и потребление электричества. Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы заявил, что это свидетельствует о неспособности правительства справиться с энергетическим кризисом и призвал граждан к протестам.